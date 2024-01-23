Российский населенный пункт остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Курский глава Старовойт: при обстреле ВСУ села Гоголевка повреждена подстанция

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка в приграничном Суджанском районе Курской области и повредили электростанцию. Об в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По сообщению губернатора Курской области, при обстреле населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

«Приступим к восстановлению энергоснабжения как только позволит обстановка», — сообщил Старовойт.

23 января стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области. А 22 января дрон ВСУ атаковал село Репяховка, пострадал один человек.