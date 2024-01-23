Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 23 января 2024Россия

Российский населенный пункт остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Курский глава Старовойт: при обстреле ВСУ села Гоголевка повреждена подстанция

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гоголевка в приграничном Суджанском районе Курской области и повредили электростанцию. Об в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По сообщению губернатора Курской области, при обстреле населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

«Приступим к восстановлению энергоснабжения как только позволит обстановка», — сообщил Старовойт.

23 января стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал хутор Балки в Шебекинском городском округе Белгородской области. А 22 января дрон ВСУ атаковал село Репяховка, пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Названный Кадыровым трусоватым врагом депутат заявил об уважении к главе Чечни

      Названа неочевидная опасность увлажнителей воздуха

      Песков заявил о прогоревших инвестициях ЕС в Украину

      Встреча беззащитного детеныша медоеда и трех львов попала на видео

      В Кремле заявили о скорой встрече Путина и Лукашенко

      Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

      В США раскрыли причину плана заменить главкома ВСУ

      Покинувший Россию известный комик рассказал об общении с Ургантом

      Стало известно о возможной игре сборной России с соперником из Латинской Америки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше