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19:56, 27 января 2024Россия

Украина обстреляла Курскую область

Старовойт: село Гордеевка Кореневского района обстреляли со стороны Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курской области обстреляли село Гордеевка Кореневского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, огонь велся со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал, однако при обстреле были повреждены дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Глава региона пообещал помочь в их восстановлении.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали регион 23 января. Об атаке села Гоголевка в приграничном Суджанском районе написал в Telegram-канале Роман Старовойт. При обстреле населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал, однако снаряды повредили электростанцию, и населенный пункт остался без света.

Также 23 января атаковали Белгородскую область. Дрон-камикадзе ВСУ влетел в частный жилой дом в хуторе Лозовая. По его словам, в результате взрыва в доме выбиты окна и посечены стены. Также повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет.

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      Вячеслав Агапов
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