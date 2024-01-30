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21:02, 30 января 2024Культура

Умер бывший участник групп «Мифы» и «Машины времени» Юрий Ильченко

Бывший участник групп «Мифы» и «Машины времени» Юрий Ильченко умер в 72 года

Фото: страница Юрия Ильченко во «ВКонтакте»

Бывший участник рок-коллективов «Мифы», «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко умер в 72 года. Об этом сообщается в официальной группе «Мифов» во «ВКонтакте».

«Наш мир покинул Юрий Ильченко... но его музыка осталась», — говорится в сообщении. Причины смерти не раскрываются.

Ильченко родился в Ростове-на-Дону 26 апреля 1951 года. Первым музыкальным коллективом, в котором он выступал, стала группа «МАКС», после которой Ильченко перешел в группу «Мифы», где выступал на вокале и играл на ритм-гитаре. Позже он сотрудничал с «Машиной времени» и коллективом «Земляне».

Помимо этого, Ильченко написал несколько книг под псевдонимом Б.К. Седов.

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      Евгений Шульгин
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