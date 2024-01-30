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18:58, 30 января 2024Бывший СССР

В Армении возбудили дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда

СК Армении возбудил дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда

Кадр: @user-zs5li1qk8j

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik-Армения».

Также, по данным пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна, была установлена личность предполагаемого злоумышленника. В скором времени он должен явится в правоохранительные органы.

Утром 30 января стало известно, что житель армянской столицы осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он объяснил недовольством словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая попросила предоставить документы, подтверждающие случаи этнических чисток в отношении армян в Нагорном Карабахе.

Свои действия вандал снимал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

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      Александр Курбатов
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