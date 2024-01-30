Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване попало на видео

Появилось видео осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В столице Армении Ереване местный житель Самвел Ширинян осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, опрокинув венки у монумента. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте.

На ролике видно, как мужчина подходит к памятнику и вспоминает слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее попросила Армению предоставить подтверждения этнических чисток в Нагорном Карабахе. «А документация есть, что в Ленинграде была блокада?» — задает вопрос Ширинян. Затем мужчина опрокидывает венки.

Об осквернении памятника в Ереване стало известно утром 30 января. Как сообщалось, уроженец армянской столицы опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.