Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 30 января 2024Бывший СССР

Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване попало на видео

Появилось видео осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В столице Армении Ереване местный житель Самвел Ширинян осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, опрокинув венки у монумента. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте.

На ролике видно, как мужчина подходит к памятнику и вспоминает слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее попросила Армению предоставить подтверждения этнических чисток в Нагорном Карабахе. «А документация есть, что в Ленинграде была блокада?» — задает вопрос Ширинян. Затем мужчина опрокидывает венки.

Об осквернении памятника в Ереване стало известно утром 30 января. Как сообщалось, уроженец армянской столицы опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

      Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

      В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

      В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

      Пять человек оказались в больнице после тройного ДТП в российском регионе

      Диетолог назвала наиболее эффективные способы похудеть и стать здоровее

      В новостройке кусок облицовки пробил голову жильцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше