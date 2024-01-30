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14:59, 30 января 2024Силовые структуры

В Екатеринбурге осудили мать лишившейся жизни в ванне девочки

Суд в Екатеринбурге осудил 22-летнюю мать, чья двухлетняя дочь утонула в ванне

Фото: ilikeyellow / Shutterstock / Fotodom

Суд в Екатеринбурге приговорил к одному году ограничения свободы 22-летнюю мать лишившейся жизни в ванне двухлетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщину признали виновной в лишении жизни по неосторожности.

Все произошло 19 сентября 2023 года. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге, решила искупать своего двухлетнего ребенка. Женщина посадила дочь в ванну, открыла воду и закрыла слив пробкой и ушла в комнату не менее чем на 40 минут. Девочка не выжила.

Ранее суд в Краснодарском крае приговорил к двум годам ограничения свободы медсестру Алевтину Чалову, которая промыла катетер десятимесячной девочке не тем препаратом.

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      Олеся Мицкевич
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