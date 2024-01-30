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22:25, 30 января 2024Мир

В Европе предложили переселять украинских беженцев на запад Украины

DN: Европа не может принять всех беженцев, им стоит поселиться на западе Украины
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европа не может принять всех украинских беженцев, поэтому им стоит поселиться на западе Украины как в относительно стабильном регионе. Такое предложение во время дебатов по правительственному бюджету на работу с беженцами в Нидерландах озвучила партия BBB, уточнив, что уже прибывшие украинцы также должны отправиться обратно в свою страну, передает Dutch News (DN).

«Мы не можем разместить всех», — пояснила депутат BBB Мона Кейзер. Издание отмечает, что с начала конфликта нидерланды приняли десятки тысяч украинцев.

Также депутат предложила, чтобы граждане Украины, которые трудоустроились в Нидерландах, в обязательном порядке оплачивали аренду жилья и расходы на здравоохранение.

При этом депутат от партии GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал тревожными предложения BBB отправить людей обратно в страну, «находящуюся в состоянии войны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал забрать помощь, предоставляемую западными странами украинским беженцам, и передать ее Киеву. По его словам, мигранты вывозят деньги с Украины, а полученные ими средства остаются в пределах Евросоюза.

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      Александра Синицына
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