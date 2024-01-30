В Киеве признали учащение ударов ВС России по объектам производства оружия

ABC: в Киеве признали, что ВС РФ все чаще бьет по объектам производства оружия

В Киеве признали проблему, что удары ВС РФ по объектам, на которых производится оружие для Вооруженных сил республики (ВСУ), участились. Такими данными поделился телеканал АВС, ссылаясь на генерального директора компании «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса.

«Россия в последнее время все чаще бьет по украинским объектам, на которых производится оружие», — указано в статье. В компании российскую угрозу считают настолько серьезной, что руководство приняло меры безопасности: распределило производственную базу по нескольким объектам, чтобы минимизировать последствия от потенциальных ударов.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал продвижение ВС России на передовой, в частности, под Авдеевкой. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его словам, перешли в оборону.