В Киеве выразили уверенность в продолжении помощи от Евросоюза

Депутат Рады Гетманцев: Киев не сомневается в продолжении помощи от Евросоюза

Украина не сомневается в получении очередного пакета финансирования от Евросоюза (ЕС). Уверенность в продолжении помощи от Запада выразил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Politico.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», — сказал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что финансовая поддержка необходима Киеву, поскольку от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов.

Ранее Euractiv сообщил, что страны Европейского союза согласуют новые правила поставки вооружений Украине, которые сделают помощь ЕС более быстрой и долгосрочной. В частности, планируется ввести более строгие правила возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства, а также ввести способ обхода права вето.