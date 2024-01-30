В комплексе горхозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО

Горхозяйство Москвы: данные об аварии в ТиНАО не соответствуют действительности

В комплексе городского хозяйства Москвы опровергли слухи об аварии на подстанции в ТиНАО. Соответствующая информация во вторник, 30 января, была опубликована в Telegram-канале службы.

Там подчеркнули, что все системы энергоснабжения города, в том числе трансформаторные подстанции и питающие центры, работают в штатном режиме.

«Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности», — заключили в горхозяйстве и добавили, что на распространившихся в соцсетях видеокадрах запечатлено короткое замыкание кабеля, которое было оперативно устранено и никак не повлияло на энергоснабжение потребителей.

Ранее в сети появились сведения о том, что жители Новой Москвы стали свидетелями яркой желто-зеленой вспышки в районе подстанции. Утверждалось, что в результате в некоторых домах Подольска пропало электричество.

