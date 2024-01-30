В Кремле рассказали о нехватке у Путина времени на предвыборные мероприятия

Песков: у Путина остается не так много времени на предвыборные мероприятия

В графике президента России Владимира Путина, который также является кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, остается не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, предвыборная кампания Путина не будет иметь значительных отличий от его стандартного графика.

График президента России остается основным приоритетом и имеет чрезвычайно важное значение, подчеркнул Песков.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства объявил о своем участии 8 декабря.