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12:35, 30 января 2024Россия

В Кремле рассказали о нехватке у Путина времени на предвыборные мероприятия

Песков: у Путина остается не так много времени на предвыборные мероприятия

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина, который также является кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, остается не так много времени на предвыборные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, предвыборная кампания Путина не будет иметь значительных отличий от его стандартного графика.

График президента России остается основным приоритетом и имеет чрезвычайно важное значение, подчеркнул Песков.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства объявил о своем участии 8 декабря.

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      Алан Босиков
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