В Ленобласти подписали соглашение о строительстве нового склада Wildberries

Власти Ленобласти подписали соглашение о строительстве нового склада Wildberries

Власти Ленинградской области подписали соглашение о строительстве нового склада Wildberries. Об этом сообщил 78.ru во вторник, 30 января.

По данным телеканала, соглашение предусматривает возведение в Красном Бору первого распределительного центра компании в Ленобласти. Предположительно, площадь объекта составит 154 тысячи квадратных метров.

Как выяснил 78.ru, объем инвестиций в проект составит девять миллиардов рублей с НДС. Источник пояснил телеканалу, что будет создано 7500 рабочих мест.

Проект намерены реализовать до конца 2025 года.

До этого стало известно, что в квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре склада маркетплейса в Шушарах.

Склад Wildberries в ленинградском поселке Шушары сгорел утром 13 января. Материальные потери компании эксперты оценили в 10-11 миллиардов рублей.