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14:28, 30 января 2024Мир

В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию

Рябков: возвращение ядерного оружия США в Британию может привести к эскалации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Возможное возвращение американского ядерного оружия в Великобританию является неудачной попыткой запугать Россию и приведет к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Рябков прокомментировал сообщения о возможном размещении тактического ядерного оружия США в Британии. Он подчеркнул, что возвращение американского ядерного оружия на территорию Соединенного королевства приведет к эскалации.

«Сценарий с размещением ядерного оружия вероятен, но запугать Россию не получится», — добавил дипломат.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Издание утверждает, что речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.

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      Юрий Леонов
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