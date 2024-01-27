США решили разместить в Британии ядерное оружие впервые за 15 лет

Telegraph: США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Британии

Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Причиной стала «возрастающая угроза со стороны России», утверждает газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

«Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», — сказано в материале.

Издание утверждает, что речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Штаты планируют отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, подчеркнули журналисты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и США о ядерной безопасности невозможен из-за гибридной войны против России.

Он уточнил, что в условиях гибридной войны не видит условий не только для новых соглашений с Вашингтоном о стратегической стабильности, но и в целом какого-либо диалога по этому вопросу.

В декабре прошлого года бывший редактор The New York Times Барри Гевен в статье дляThe National Interest предложил создать новую ядерную державу у границ России. Речь идет о Японии. По мнению обозревателя, Токио не стоит полагаться на помощь США, а также нужно самостоятельно сдерживать соседние страны.