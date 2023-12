В США предложили создать новую ядерную державу у российских границ

NI: Япония должна разработать собственное ядерное оружие

Бывший редактор The New York Times Барри Гевен в статье для издания The National Interest предложил создать новую ядерную державу у границ России. Речь идет о Японии, по мнению обозревателя, Токио не стоит полагаться на помощь США, а также нужно самостоятельно сдерживать соседние страны.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», — выразил мнение журналист.

Гвен отметил, что Токио следует задуматься о замене американского «ядерного зонтика» в свете возвращения США к традициям изоляционизма. Он подчеркнул, что Вашингтон вряд ли согласится поставить под угрозу свои города ради защиты союзников.

Обозреватель считает, что Япония может использовать собственный ядерный потенциал для сдерживания соседних держав, Китая, Северной Кореи и России.

Ранее МИД России сообщил, что Москва уведомила власти Японии о выходе из соглашения о сокращении ядерного оружия. В ведомстве также указали, что документ станет недействительным с 21 мая 2024 года.