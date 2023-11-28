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18:05, 28 ноября 2023Мир

Россия прекратит сотрудничество с Японией по сокращению ядерного оружия

РФ прекратит сотрудничество с Японией по сокращению ядерного оружия в 2024 году

Кадр: Russian Defence Ministry / Reuters

Россия уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«МИД России 21 ноября уведомил японскую сторону о намерении прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», — отмечается в документе.

В ведомстве также указали, что «соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года».

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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      Виктория Кондратьева
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