Лавров оценил перспективы диалога с США о ядерном оружии

Лавров: диалог о ядерной безопасности невозможен из-за гибридной войны США

Диалог Москвы и США о ядерной безопасности невозможен из-за гибридной войны против России, ведущейся Вашингтоном. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал диалог с США по вопросам ядерной безопасности. Он подчеркнул, что в условиях гибридной войны не видит условий не только для новых соглашений с Вашингтоном о стратегической стабильности, но и в целом какого-либо диалога по этому вопросу.

«США нам сказали "Да, мы вас поносим, называем агрессором, но давайте, продолжая это делать, сядем и поговорим о теме стратегического диалога"», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Вашингтон создает дополнительные ракетные риски.