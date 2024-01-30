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15:28, 30 января 2024Россия

В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову

РЕН ТВ: в Москве няня избила бутылочкой мальчика и наплевала ему на голову

Фото: Erika Fletcher / Unsplash

В Москве няня избила бутылочкой годовалого мальчика и наплевала ему на голову. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что 39-летняя многодетная москвичка решила нанять себе домработницу, которая бы иногда помогала. Потенциальная сотрудница проявила себя достойно, после чего семья сделала ее няней.

За один день работы женщине платили по пять тысяч рублей, при этом никаких договоров не составлялось. 26 января мать отвела старших детей в садик.

Вернувшись, жительница столицы захотела посмотреть по камерам, как няня справляется дома с годовалым малышом.

«На видео женщина заметила, что няня ведет себя агрессивно и нецензурно выражается», — заявил источник.

После этого москвичка просмотрела остальные записи с камер и обнаружила, что 26 января няня избила ее годовалого сына бутылочкой для кормления, засунула ему в рот пальцы, а затем наплевала на голову рыдающему ребенку.

Многодетная мать написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Отрадное Воронежской области обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее двухлетнего сына.

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      Анна Щербакова
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