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17:07, 30 января 2024Россия

В Петербурге психиатра обвинили в домогательствах и избиении пациентки

В Санкт-Петербурге пациентка обвинила психиатра в избиении и вымогательстве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурга пациентки обвинили в домогательствах, манипуляциях и угрозах психиатра Николая Постникова. Одна из пострадавших заявила, что он неоднократно ее избивал и вымогал деньги. Рассказ женщины опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам 23-летней студентки МГУ, она обратилась к 57-летнему Постникову за помощью в 2020 году по совету родителей. Ее сразу смутил неформальный подход психиатра к работе, уже после первого приема женщина приняла решение больше не посещать медика. Однако врач начал постоянно писать пациентке о необходимости лечения ее депрессии, а также флиртовать и звать на прогулку под видом терапии. «На протяжении общения внушал всевозможные диагнозы: шизофрения, ригидное мышление, призывал лечь в дурдом», — рассказала она.

В результате между пациенткой и психиатром завязались отношения, во время которых врач начал ее избивать и оказывать психологическое насилие. В больнице у студентки диагностировали множественные ушибы тела и носа, а также перелом копчика. Кроме того, врач заставлял ее писать расписки о том, что с его стороны не было насилия, а также шантажом вымогал крупные суммы денег. По словам пострадавшей, она передала мужчине два миллиона рублей.

К посту также приложено несколько аудиозаписей, сделанных в ходе общения с Постниковым. На них слышно, как мужчина бьет студентку, оскорбляет ее и требует перевести деньги на бензин. Пострадавшая также зафиксировала на диктофон угрозы, которые поступали ей от врача после того, как она заявила, что обратится в полицию.

Ты, мразь поганая! Иди сообщай, сучка! Сдохни там, тварь! Сдохни, тварь! Сдохни, тварь! Сдохни, поняла сука? Весь МГУ будет о тебе знать, гадина! Ты что, думаешь, против меня такое делать, еще думаешь выжить, сучка?

Николай ПостниковВрач-психиатр

По словам студентки, недавно у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и тревожно-депрессивное расстройство.

О приставаниях рассказали и другие пациентки Постникова. По словам одной из них, врач предложил жить с ним, а когда россиянка отказала, то заявил, что его «обломали». Еще одна 34-летняя россиянка сообщила, что медик уверял ее в наличии шизофрении с биполярным расстройством и необходимости лечь «в психушку». «Он давил, внушал, запугивал, высмеивал. Вел себя агрессивно и непрофессионально», — заявила она.

Журналистам издания удалось связаться с Постниковым, однако в разговоре врач начал отрицать все обвинения.

Ранее в Москве 35-летняя пиар-менеджер Валентина Бодрова подверглась групповому изнасилованию и жестоким издевательствам на свидании с парнем из приложения для знакомств Pure. По словам пострадавшей, утром она очнулась в постели обнаженной, после чего подверглась издевательствам. Позже полиция нашла в телефоне насильника и его друга видео с сексуальным насилием над москвичкой.

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      Константин Лысяков
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