В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом

В Подмосковье легковая машина врезалась в рейсовый автобус

В Московской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на седьмом километре дороги Воскресенск — Виноградово. По предварительной информации, водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, которую спасти не удалось.

В пресс-службе ведомства добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение частично пришлось ограничить. Там посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что пять человек оказались в больнице после тройного дорожно-транспортного происшествия в Томской области. По предварительной информации, автомобиль Opel двигался со стороны села Октябрьское в сторону Томска. Водитель в российском регионе выехал на встречную полосу и столкнулся там с иномарками Renault и Toyota.