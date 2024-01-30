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20:44, 30 января 2024Россия

В Подмосковье произошло ДТП с рейсовым автобусом

В Подмосковье легковая машина врезалась в рейсовый автобус

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com/

В Московской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на седьмом километре дороги Воскресенск — Виноградово. По предварительной информации, водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, которую спасти не удалось.

В пресс-службе ведомства добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение частично пришлось ограничить. Там посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что пять человек оказались в больнице после тройного дорожно-транспортного происшествия в Томской области. По предварительной информации, автомобиль Opel двигался со стороны села Октябрьское в сторону Томска. Водитель в российском регионе выехал на встречную полосу и столкнулся там с иномарками Renault и Toyota.

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      Никита Абрамов
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