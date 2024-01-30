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10:32, 30 января 2024Россия

Пять человек оказались в больнице после тройного ДТП в российском регионе

Пять человек оказались в больнице после тройного ДТП в Томской области

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Пять человек оказались в больнице после тройного дорожно-транспортного происшествия в Томской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Томская полиция».

По предварительной информации, автомобиль Opel двигался со стороны села Октябрьское в сторону Томска. Водитель в российском регионе выехал на встречную полосу и столкнулся там с иномарками Renault и Toyota.

В результате водители Opel и Toyota, а также три пассажира Toyota были госпитализированы. На месте ДТП начали работу сотрудники Госавтоинспекции.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, разъяснили в пресс-службе томской полиции.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с опрокинутым лесовозом в Сыктывкаре.

До этого в Калининском районе Санкт-Петербурга автобус с пассажирами въехал в столб. Очевидцы видели на месте ДТП две кареты скорой помощи и автомобиль пожарных.

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      Анна Щербакова
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