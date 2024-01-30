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13:49, 30 января 2024Бывший СССР

В Раде отказались изучить возможность выплаты пенсий без помощи Запада

Нардеп Гетманцев: мы даже не рассматриваем возможность не получить помощь Запада

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Киеве отказались изучить возможность выплаты пенсий, зарплат и пособий без получения финансовой помощи из Европейского союза (ЕС) и США. Об этом в интервью Politico рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев.

«Мы даже не рассматриваем вариант, при котором не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от этой помощи зависит своевременность и полнота невоенных расходов [бюджета]», — заявил нардеп.

В издании добавили, что Киев самостоятельно финансирует только военные траты. Кредиты и гранты стран Запада покрывают расходы на закупку и обслуживание иностранных вооружений, а также социальные нужды: зарплаты работников бюджетной сферы и выплаты пенсионерам.

Ранее стало известно о болезненных мерах, на которые будет вынуждена пойти Украина из-за задержки финансирования из ЕС и США. По словам анонимных киевских чиновников, эта ситуация вынудит страну печатать деньги, что грозит инфляцией.

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      Глеб Палехов
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