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21:23, 22 января 2024Мир

Стало известно о готовности Украины пойти на болезненные экономические меры

WSJ: Украина пойдет на болезненные экономические меры из-за задержки помощи США

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

Киев может остаться без денег в течение нескольких месяцев и будет вынужден принимать болезненные экономические меры, так как США и Европа задерживаются с выделением средств. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских экономистов и чиновников.

Издание отметило, что в 2024 году Украину ждет дефицит бюджета примерно в 40 миллиардов долларов, 30 миллиардов долларов из этой суммы страна хотела покрыть за счет финансирования со стороны Запада. При этом пока ни Вашингтону, ни Брюсселю не удается согласовать новые пакеты помощи. Автор статьи напомнил, что Украине сейчас нужны средства для дальнейшей работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий.

Эксперты пришли к мнению, что такое положение вынудит Киев печатать деньги. Они подчеркнули, что подобная стратегия уже приводила к экономическому кризису в некоторых странах, включая Венесуэлу.

Ранее стало известно, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

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      Марина Совина
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