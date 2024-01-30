В России создали образец терминала космической лазерной связи

В России создали прототип компактного терминала космической лазерной связи

В России создан прототип компактного терминала космической лазерной связи, который можно использовать на спутниках формата кубсат. Об этом со ссылкой на Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщает ТАСС.

«В отличие от радиоволн, луч лазера не так сильно рассеивается, а плотность его излучения в целевом секторе больше, чем у радиопередатчика, что позволяет обойтись без приемников длиной в десятки метров», — заявили в вузе.

В МФТИ добавили, что терминал потребляет около 15 ватт энергии, способен передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду на расстояниях около 1,5 тысячи километров. Устройство изготовлено при помощи 3D-принтера и ЧПУ-станков. Все его компоненты можно вместить в небольшую коробку.

В ближайшей перспективе разработчики планирует представить версию терминала с усовершенствованной оптикой.

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