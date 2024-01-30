Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 30 января 2024Россия

В России у кашлявшей кровью при детях сотрудницы школы нашли заразную болезнь

Под Волгоградом у школьной технички нашли открытую форму туберкулеза

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Иловлинском районе Волгоградской области у сотрудницы школы нашли открытую форму туберкулеза. О выявленном в учебном учреждении случае заразной болезни рассказал сетевому изданию V1.RU источник в администрации поселения.

Речь идет о школьной техничке, пояснил источник. Кашлявшую кровью женщину увидели ученики и рассказали об этом родителям. «Сейчас многие родители уже привели детей на осмотр, проверяют на туберкулез», — добавил собеседник издания.

Родители учеников считают, что больная туберкулезом сотрудница не только мыла полы, но и раздавала пищу в школьной столовой. Они заявили, что руководство школы не проинформировало их о случившемся, а директор «до последнего хранила молчание».

Материалы по теме:
Тридемия в России в 2024 году: что это такое и как бороться с распространением вирусов
Тридемия в России в 2024 году:что это такое и как бороться с распространением вирусов
19 января 2024
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023
Поцелуи, рукопожатия и фитнес. Как нельзя заразиться ВИЧ: основные мифы, связанные с вирусом иммунодефицита человека
Поцелуи, рукопожатия и фитнес.Как нельзя заразиться ВИЧ: основные мифы, связанные с вирусом иммунодефицита человека
Социальная реклама
22 ноября 2023

После случившегося у школьников начали брать анализы. По словам матери одного из старшеклассников, детям «принудительно делают флюорографию». При этом администрация учебного заведения не перевела школьников на удаленку и не отправила детей на карантин, заявила она.

В разговоре с журналистами директор школы Надежда Ямалтдинова отказалась от комментариев, заявив, что «по этой ситуации уже все сказала». Глава администрации Иловлинского района Иван Гель сообщил о болезни и попросил связаться с его заместителем, который, в свою очередь, заявил, что вопрос не относится к его компетенции.

Ранее в Петербурге у ученика одной из школ выявили открытую форму туберкулеза. Тогда родители обвинили руководство школы в попытке скрыть от них факт выявления заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названа причина полной потери управления упавшим под Белгородом Ил-76

      Пастор спас жену и шестерых детей из пожара ценой собственной жизни

      В Верховной Раде высказались против платного уклонения от мобилизации

      В ЕС заявили об отсутствии графика передачи дохода от российских активов Украине

      Президент Сербии заявил о получении вооружений из России и Китая

      На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам

      Россияне назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности

      В Госдуме предупредили об опасности для Залужного после данных о его отставке

      В России запатентовали средство ПВО для борьбы с мини-дронами

      В Екатеринбурге осудили мать лишившейся жизни в ванне девочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше