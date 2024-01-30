В России у кашлявшей кровью при детях сотрудницы школы нашли заразную болезнь

Под Волгоградом у школьной технички нашли открытую форму туберкулеза

В Иловлинском районе Волгоградской области у сотрудницы школы нашли открытую форму туберкулеза. О выявленном в учебном учреждении случае заразной болезни рассказал сетевому изданию V1.RU источник в администрации поселения.

Речь идет о школьной техничке, пояснил источник. Кашлявшую кровью женщину увидели ученики и рассказали об этом родителям. «Сейчас многие родители уже привели детей на осмотр, проверяют на туберкулез», — добавил собеседник издания.

Родители учеников считают, что больная туберкулезом сотрудница не только мыла полы, но и раздавала пищу в школьной столовой. Они заявили, что руководство школы не проинформировало их о случившемся, а директор «до последнего хранила молчание».

После случившегося у школьников начали брать анализы. По словам матери одного из старшеклассников, детям «принудительно делают флюорографию». При этом администрация учебного заведения не перевела школьников на удаленку и не отправила детей на карантин, заявила она.

В разговоре с журналистами директор школы Надежда Ямалтдинова отказалась от комментариев, заявив, что «по этой ситуации уже все сказала». Глава администрации Иловлинского района Иван Гель сообщил о болезни и попросил связаться с его заместителем, который, в свою очередь, заявил, что вопрос не относится к его компетенции.

Ранее в Петербурге у ученика одной из школ выявили открытую форму туберкулеза. Тогда родители обвинили руководство школы в попытке скрыть от них факт выявления заболевания.