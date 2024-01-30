Среда обитания
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16:08, 30 января 2024Среда обитания

В российском городе начался мусорный апокалипсис

На улицах Буйнакска появились горы мусора

Кадр: Telegram-канал Baza

На улицах Буйнакска в Дагестане появились горы бытовых отходов. О том, что в российском городе начался мусорный апокалипсис, сообщает Telegram-канал Baza.

Свалка образовалась в том числе на улице Ломоносова — одной из главных в городе. Очевидцы поделились кадрами, на которых среди куч мусора пасутся коровы.

По словам местных жителей, мусор начал скапливаться в 2023 году. Из-за отходов на улицах Буйнакска стоит неприятный запах. Недовольные жаловались в мэрию города, однако не смогли добиться от властей принятия эффективных мер.

Ранее жители Челябинска запустили петицию с требованием отправить в отставку мэра Наталью Котову из-за мусорного коллапса. Претензии к главе города включают некачественную уборку улиц, невывоз мусора, плохую экологию и вредные производства.

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      Александра Качан
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