Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 30 января 2024Мир

В Румынии ответили на слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Newsweek: Минобороны Румынии опровергло слухи о боевой миссии F-16 на Украине

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Министерство обороны Румынии опровергло слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине. Как пишет Newsweek, сообщение об этом опубликовали украинские СМИ.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — так Минобороны Румынии прокомментировало ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Аккаунт Ukraine Front Lines опубликовал новость о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил России якобы передал Совету Безопасности информацию о воздушном ударе румынскими F-16C по Херсонской области, не предоставив никаких доказательств.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Румынии в ответ на запрос со стороны румынских депутатов отказалось предоставлять информацию о военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      Блогера Миннегалееву из Татарстана объявили в России в розыск

      Российские банки уличили в лукавстве из-за ипотеки

      Российский пенсионер выстрелил в соседа после ссоры из-за неубранного снега

      В Арзамасе зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше