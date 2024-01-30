В Румынии ответили на слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Newsweek: Минобороны Румынии опровергло слухи о боевой миссии F-16 на Украине

Министерство обороны Румынии опровергло слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине. Как пишет Newsweek, сообщение об этом опубликовали украинские СМИ.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — так Минобороны Румынии прокомментировало ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Аккаунт Ukraine Front Lines опубликовал новость о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил России якобы передал Совету Безопасности информацию о воздушном ударе румынскими F-16C по Херсонской области, не предоставив никаких доказательств.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Румынии в ответ на запрос со стороны румынских депутатов отказалось предоставлять информацию о военной помощи Украине.