Парфюмер Николс: в составе популярных духов оказалась рвота кашалота

Парфюмер Новембер Николс раскрыл неожиданный компонент в составе популярных духов. Интервью с ним приводит PopSugar.

Владелец бренда Chemin рассказал, что в составе дорогого парфюма нередко может оказаться амбра — затвердевшая рвота кашалотов. «Амбра производится для защиты кишечника кашалота от острых предметов и со временем выбрасывается. Ее можно найти плавающей в океане или выброшенной на берег», — пояснил он.

По словам эксперта, данное вещество увеличивает стойкость и глубину ароматов, в которые его добавляют. Собеседник издания уточнил, что получение амбры считают этичным, поскольку ее собирают только после того, как она естественным образом вышла из тела кашалота, без контакта или вреда для животного.

«В некоторых странах торговля амброй или хранение ее запрещены из-за того, что кашалоты находятся под угрозой исчезновения», — подчеркнул Николс. Известно, что амбра содержится в составе таких парфюмов, как Zeta Morph, Another 13 Le Labo, Boss The Scent Elixir For Her Hugo Boss, Heal Your Mind Mugler, Baccarat Rouge 540 Maison, Tuxedo Yves Saint Laurent, Amber Musk Montale и других.

В июле 2023 года сообщалось, что жители Испании с Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 250 тысяч долларов США.