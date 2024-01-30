В США назвали возможное условие закрытия границы с Мексикой

NBC News: граница США и Мексики будет закрыта при превышении порога мигрантов

Граница США и Мексики будет закрыта в случае превышения суточного количества пересекающих границу мигрантов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США.

Чиновники прокомментировали заявления президента США Джо Байдена о возможном закрытии границы с Мексикой. Они сообщили, что решение будет принято, если среднесуточное количество пересечений границы мигрантами достигнет пяти тысяч за семидневный период или 8,5 тысячи за один день.

При этом в разговоре с журналистами источники выражают опасения, что решение может только спровоцировать обострение миграционного кризиса. Они указывают, что Мексика согласна принимать обратно только 30 тысяч мигрантов из других стран Латинской Америки в месяц. «Вы не можете выталкивать обратно 8000 мигрантов в день без одобрения мексиканцев. То, что вы создадите, — это безумные волны на ослабленных участках границы», — заявил один из отставных чиновников.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова Байдена о намерении закрыть границу с Мексикой. По ее словам, Байден хочет, чтобы американское правительство решило проблемы на границе с Мексикой, убедившись в наличии финансовых ресурсов.