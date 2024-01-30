Молодая россиянка расправилась с помощью клинка с участником СВО

В Забайкалье суд дал 22-летней женщине 10 лет за убийство участника СВО клинком

Тунгокоченский районный суд Забайкальского края приговорил к 10 годам и четырем месяцам лишения свободы 22-летнюю местную жительницу Василину Максимову, за месяц напавшую на двух мужчин, один из которых — участник специальной военной операции (СВО) — не выжил после ранений клинком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С осужденной взыскан один миллион рублей в пользу матери участника СВО в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что проживающая в селе Усугли Максимова в состоянии алкогольного опьянения проникла в дом соседки. Там молодая россиянка накинулась на лежавшего на кровати хозяина и нанесла ему множественные удары ножом, а затем два раза пнула его по ребрам. Мужчина месяц провел в больнице на лечении после попытки расправы.

Через несколько дней пьяная Максимова поссорилась со знакомым, вернувшимся с СВО, и нанесла ему удар клинком, пробив артерию. Из-за обильной кровопотери мужчину не спасли.

В пресс-службе отметили, что при назначении наказания суд учел, что, несмотря на свой молодой возраст, Максимова неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей.