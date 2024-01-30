Стали известные подробности о нашествии косуль в российском регионе

Минприроды Новосибирской области объяснило нашествие косуль

Минприроды Новосибирской области объяснило нашествие косуль сезонной миграцией. Подробности о происходящем в российском регионе стали известны изданию «Подъем».

По словам главы регионального ведомства Евгения Шестернина, в 2024 году из-за изменения климата миграция началась раньше времени — обычно она происходит в феврале. Он добавил, что воздвигнутые властями ограждения из сена, которые должны помочь с нашествием косуль в ближайшем населенном пункте, также являются обычной практикой.

«Животное всегда ищет, где проще. Если есть возможность получить питание не по пояс в снегу… Мы же опасались, что рядом населенный пункт и они пойдут туда», — заявил Шестернин. Он отметил, что местные жители хорошо относятся к диким животным. Проблем скорее в том, что косули пугаются в незнакомой обстановке и могут нанести себе травмы.

Ранее сообщалось, что косулю обнаружили в заборе спортивно-оздоровительного центра села Кубышево в Новосибирской области. Животное поймали и выпустили обратно в лес.