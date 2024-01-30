Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:23, 30 января 2024Среда обитания

Россияне нашли способ бороться с косулями

Жители села Кубышево построили ограждение из сена против косуль

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жители села Кубышево в Новосибирской области построили ограждение из сена против косуль. О том, что в российском регионе нашли способ бороться с нашествием животным, стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным канала, недавно косулю обнаружили в заборе местного спортивно-оздоровительного центра. Животное выпустили обратно в лес, территорию которого оградили кучами сена, чтобы помешать косулям попасть в населенный пункт. Рядом с ограждениями оставили охрану.

В декабре в Омске произошло нашествие диких косуль. Животные стали ежедневно появляться на автомобильных дорогах города. Сотрудники Управления по охране животного мира региона объяснили поведение косуль нетипично выокими температурами, которая продлила миграцию парнокопытных на декабрь.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина рассказала об избежавшей «жесткой посадки» мировой экономике

      Известная 58-летняя модель снялась в бикини перед операцией на бедре

      В Госдуме заявили о сборе персональных данных россиян иностранными спецслужбами

      Оголившегося перед сотрудниками ФСБ россиянина осудили

      Центробанк предсказал будущее цен на жилье

      В США рассказали о способности России глушить ATACMS

      В США предупредили о мощной реакции Белого дома на атаку дронов в Иордании

      Стало известно о размещении ВСУ артиллерии в жилых кварталах

      В Крыму ответили на слова Борреля о «свете в конце тоннеля» по Украине

      Молодая россиянка расправилась с помощью клинка с участником СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше