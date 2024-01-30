Россияне нашли способ бороться с косулями

Жители села Кубышево построили ограждение из сена против косуль

Жители села Кубышево в Новосибирской области построили ограждение из сена против косуль. О том, что в российском регионе нашли способ бороться с нашествием животным, стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным канала, недавно косулю обнаружили в заборе местного спортивно-оздоровительного центра. Животное выпустили обратно в лес, территорию которого оградили кучами сена, чтобы помешать косулям попасть в населенный пункт. Рядом с ограждениями оставили охрану.

В декабре в Омске произошло нашествие диких косуль. Животные стали ежедневно появляться на автомобильных дорогах города. Сотрудники Управления по охране животного мира региона объяснили поведение косуль нетипично выокими температурами, которая продлила миграцию парнокопытных на декабрь.