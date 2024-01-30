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18:37, 30 января 2024Россия

ВСУ обстреляли и атаковали при помощи дрона российский регион

Старовойт: ВСУ обстреляли села Гордеевка и Успеновка и атаковали дроном Теткино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли и атаковали при помощи дрона территорию Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Пострадавших удалось избежать. «Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — рассказал Старовойт.

В Успеновке подомовой обход еще предстоит провести. Губернатор заверил, что владельцам поврежденной собственности будет оказана помощь.

Кроме того, ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района при помощи беспилотника. В результате падения обломков дрона поврежден забор одного домовладения и автомобиль. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее Старовойт заявил, что под обстрел попал поселок Глушково, расположенный примерно в десяти километрах от российско-украинской границы. Там были повреждены окна, крыши и фасады трех домовладений, а также машина. О пострадавших власти не сообщали.

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      Константин Лысяков
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