AFR: офицер ВВС Украины назвал австралийские F/A-18 Hornet «летающим хламом»

Высокопоставленный офицер ВВС Украины в 2023 году назвал австралийские истребители F/A-18 Hornet «летающим хламом». Об этом пишет Australian Financial Review (AFR) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе встречи с австралийскими представителями офицер отказался от списанных истребителей.

Подрядчик, который принимает участие в переговорах между Украиной и Австралией, подчеркнул, что произошедшее «фактически убило» сделку о передаче F/A-18 Hornet.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина не смогла бы принять истребители F-16 даже в случае их передачи западными союзниками. По его словам, в стране отсутствует необходимая для обслуживания самолетов инфраструктура, а также нет пилотов, способных управлять данной техникой.