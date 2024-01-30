Задержанного в Москве владельца бренда «Олейна» отпустили

Задержанного в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна отпустили

Владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, задержанного 29 января в центре Москвы, отпустили после установления личности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Освобождение бизнесмена также подтвердили его адвокаты в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ванецяна задержали на Арбате. Он объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Его поместили под арест.