Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:14, 30 января 2024Силовые структуры

Задержанного в Москве владельца бренда «Олейна» отпустили

Задержанного в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна отпустили

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, задержанного 29 января в центре Москвы, отпустили после установления личности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Освобождение бизнесмена также подтвердили его адвокаты в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ванецяна задержали на Арбате. Он объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Его поместили под арест.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Зеленский заявил о неспособности Европы справиться с помощью Украине без США

      Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

      США пообещали многоуровневый ответ на удар по базе в Иордании

      Задержанного в Москве владельца бренда «Олейна» отпустили

      Посольство России в США назвало решение CAS по Валиевой русофобией

      Пара свингеров отметила помолвку оргией в секс-клубе

      Знаменитая актриса призналась в использовании приложений для знакомств

      В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

      Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше