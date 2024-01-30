В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

Focus: Зеленский выглядит подавленным из-за ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит подавленным из-за ситуации на фронте. Об этом заявил обозреватель Габор Штейнгарт в статье, опубликованной 29 января на сайте журнала Focus, базирующегося в Германии.

«Владимир Зеленский выглядел подавленным, когда вчера вечером появился в ток-шоу Карен Миосги на канале ARD. Он больше уже не был уверенным в себе лидером военного времени, он был человеком, который только хотел сделать вид, будто он готов сражаться», — заметил Штейнгарт.

По мнению обозревателя, украинскому лидеру необходимо сесть за стол переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Штейнгарт отметил, что финансовая поддержка Украины со стороны США сокращается, а европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить украинскую армию достаточным количеством боеприпасов.