Зеленского уличили в желании еще сильнее раздуть конфликт с Россией

Time: Зеленский готов устраивать рискованные операции для эскалации конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский планирует устраивать все более рискованные операции для эскалации конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель Time Ян Бреммер.

Политолог считает, что украинский лидер готов пойти на такой шаг, поскольку видит сомнения в готовности стран Запада поддерживать Украину на прежнем уровне. Идя на риск, Зеленский попытается переломить ход конфликта, а также сохранить свои политические позиции.

Эксперт предположил, что с санкции Зеленского участятся удары по нефтяным и зерновым объектам, чтобы подорвать глобальные рынки. Кроме того, он допустил усиление обстрелов российской инфраструктуры, а также более частые случаи покушений на высокопоставленных россиян.

Бреннер признал, что президент Украины становится непредсказуемым. Этот факт, предупредил он, способен в итог вовлечь в конфликт страны НАТО, даже несмотря на нежелание Альянса посылать свои войска в бой с Россией.

29 января Зеленский заявил, что Киеву тяжело продолжать боевые действия. По его словам, чувство усталости затронуло все части украинского общества.