Женщина откусила кусочек «Сникерса» и нашла в нем крысиный зуб

Жительница США нашла крысиный зуб в школадном батончике «Сникерс»

Женщина из США нашла в школадном батончике «Сникерс» крысиный зуб. Об этом пишет WLBT3.

Жительница города Сатилло Пэйтон Дэвис, штат Миссури, в ноябре 2023 года купила «Сникерс» в сетевом дисконт-магазине Family Dollar. Когда она откусила кусочек батончика, то почувствовала что-то твердое и даже повредила десну. Женщина подумала, что это затвердевший орех и выплюнула его на ладонь. Заметив странную форму «ореха», женщина решила отнести его стоматологу.

«Я отнесла его к дантисту, он осмотрел его и сказал, что это определенно не человеческий зуб. По его словам, это может быть зуб грызуна», — сказала Дэвис. Женщина обратилась в компанию Mars за объяснениями. В качестве компенсации Дэвис прислали несколько купонов. Американка была возмущена такой реакцией и обратилась в юридическую фирму, чтобы довести дело до суда.

Ранее сообщалось, что в США женщина не вынесла пяти часов в кресле у дантиста и обратилась в суд. Стоматолог попытался вылечить все 28 зубов пациентки за один прием.