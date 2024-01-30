Жителей российского региона призвали установить одно приложение из-за обстрелов

В Курской области жителей призвали установить приложение МЧС из-за обстрелов

Жителей Курской области призвали установить приложение МЧС России в связи с обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, что на территории региона сохраняется высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Приграничные районы практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Кроме того, сохраняется риск ракетной опасности на удаленных от границы территориях», — написал он.

Глава области призвал жителей региона установить приложение МЧС России, через которое будет доводиться информация об опасных явлениях и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Помимо того, через него можно сориентироваться и найти информацию, как действовать при ЧС и происшествиях.