Американский фигурист-чемпион отказался считать победой дисквалификацию Валиевой

Фигурист Нэйтан Чен заявил, что никто не победил после дисквалификации Валиевой

Олимпийский чемпион-2022, американский фигурист Нэйтан Чен отказался считать победой дисквалификацию Камилы Валиевой. Его слова приводит CNN.

«Тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого», — посчитал спортсмен. Он обратил внимание на то, что

каждое принимаемое фигуристами вещество должно тщательно проверяться даже до того, как атлет задумываемся о его приеме. По мнению Чена, с допингом целостность спорта снижается.

30 января сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, в составе которой выступал Чен, серебро — Японии.

Днем ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.