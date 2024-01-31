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16:42, 31 января 2024Мир

Боррель анонсировал сроки операции ЕС в Красном море

Боррель: ЕС направит миссию по защите судов в Красном море в середине февраля

Фото: Osamah Abdulrahman / AP

Европейский союз (ЕС) направит военно-морскую миссию по сопровождению судов для защиты гражданских судов в Красном море в середине февраля. Сроки анонсировал глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает Bloomberg.

«По словам Борреля, корабли ЕС не будут предпринимать прямых действий против хуситов, а будут лишь блокировать нападения на коммерческие суда. Военно-морская миссия все еще нуждается в окончательном одобрении со стороны государств-членов», — отмечается в материале издания.

Подчеркивается, что действия ЕС не направлены напрямую против хуситов, но предполагают защиту от них. По мнению авторов, действия сообщества носят запоздалый характер, уступая принятым США и Великобританией мерам.

20 декабря стало известно о планах ряда стран ЕС принять участие в американской операции Prosperity Guardian («Страж процветания»). Предполагалось, что ее целью станет обеспечение свободы навигации и охраны кораблей в Красном море.

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      Максим Габриелян
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