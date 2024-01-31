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12:04, 31 января 2024Россия

Депутат Госдумы «выдал базу» о спецназе «Ахмат» и чеченцах

Депутат Госдумы Кузнецов заявил, что чеченский спецназ вдохновляет молодежь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов назвал отличительные черты чеченского спецназа «Ахмат». Он опубликовал сообщение в Telegram, начав его словами «тогда выдам базу».

По словам парламентария, этнические чеченцы составляют лишь 20 процентов личного состава подразделения. Остальные бойцы представляют другие народы России, добавил Кузнецов, уточнив, что это «в основном славяне».

Законодатель назвал «Ахмат» примером дружбы народов, вдохновляющим молодежь. «Когда не показуха и официоз, а братство», — пояснил Кузнецов.

Ранее вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров принял решение уехать на спецоперацию, службу он будет проходить в спецназе «Ахмат». По прибытии в Чечню чиновник рассказал о первом дне, проведенном в тренировочном лагере. Мирхайдаров отметил профессионализм инструкторов и хорошее питание.

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      Алан Босиков
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