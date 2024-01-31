Диетолог назвал самый опасный в жареном виде продукт

Диетолог Гинзбург назвал красное мясо самым вредным в жареном виде продуктом

Некоторые продукты в жареном виде оказываются опаснее других, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Самый вредный жареный продукт он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Гинзбурга, вреднее всего жареное красное мясо. «Особенно если сильно его обуглить, в этом случае образуется больше всего канцерогенов. Поэтому если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: легкое и неглубокое обжаривание», — сказал он, также посоветовав использовать специальные масла для приготовления на сковороде, которые не образуют токсичных веществ.

В свою очередь, врач-диетолог Дарья Русакова подчеркнула, что при жарке свои полезные качества теряют все продукты, поэтому лучше избегать жареных блюд. «Для того чтобы минимизировать вред от потребления любимых жареных продуктов и блюд, нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием и жарить без добавления масла. Сейчас существуют специальные аэрогрили, сковороды с керамическим покрытием, которые позволяют не добавлять масло в процессе жарки», — посоветовала она.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, в какое время вечером лучше всего пить воду и другие напитки, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков. Она посоветовала пить последний стакан жидкости не позднее чем за 1,5-2 часа до того, как отправиться в постель.