Гинеколог объяснил положительное влияние беременности на женский организм

Гинеколог Черников: прогестерон при беременности препятствует воспалениям

Во время беременности в организме женщин выделяется гормон прогестерон, который положительно влияет на организм в целом, сообщил акушер-гинеколог Алексей Черников. Об этом он рассказал беседе с изданием Life.ru.

«Во время беременности выделяется сначала желтым телом, а потом плацентой гормон прогестерон, который "оберегает" беременность», — отметил доктор. Он объяснил, что прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток, улучшает микроциркуляцию и препятствует воспалениям. Кроме того, рассказал Черников, прогестерон обеспечивает нормальный цикл развития клеток и их своевременное отторжение.

По словам Черникова, при дефиците прогестерона патологические ткани, которые каждый менструальный цикл появляются в органах женской репродуктивной системы и в груди, будут разрастаться. Как отметил гинеколог, в этом случае беременность действительно может быть способом лечения и профилактики этих патологий.

Однако доктор заверил, что беременность — это далеко не единственный вариант борьбы с такими проблемами. «Люди заметили положительное действие прогестерона на женский организм и с изобретением подобных молекул научились лечить патологии, которые возникают из-за дефицита (абсолютного или относительного) прогестерона», — заверил специалист.

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