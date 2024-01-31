Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:32, 31 января 2024Забота о себе

Гинеколог объяснил положительное влияние беременности на женский организм

Гинеколог Черников: прогестерон при беременности препятствует воспалениям

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Во время беременности в организме женщин выделяется гормон прогестерон, который положительно влияет на организм в целом, сообщил акушер-гинеколог Алексей Черников. Об этом он рассказал беседе с изданием Life.ru.

«Во время беременности выделяется сначала желтым телом, а потом плацентой гормон прогестерон, который "оберегает" беременность», — отметил доктор. Он объяснил, что прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток, улучшает микроциркуляцию и препятствует воспалениям. Кроме того, рассказал Черников, прогестерон обеспечивает нормальный цикл развития клеток и их своевременное отторжение.

По словам Черникова, при дефиците прогестерона патологические ткани, которые каждый менструальный цикл появляются в органах женской репродуктивной системы и в груди, будут разрастаться. Как отметил гинеколог, в этом случае беременность действительно может быть способом лечения и профилактики этих патологий.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Однако доктор заверил, что беременность — это далеко не единственный вариант борьбы с такими проблемами. «Люди заметили положительное действие прогестерона на женский организм и с изобретением подобных молекул научились лечить патологии, которые возникают из-за дефицита (абсолютного или относительного) прогестерона», — заверил специалист.

Ранее врач-онколог Суна Исакова развеяла некоторые популярные мифы о раке груди. Например, уточнила она, он не может появиться после травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Путин призвал перестать бояться санкций против России

      США обвинили в препятствовании остановке насилия в Газе

      Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов России возрождением

      Всех участников группы «Би-2» депортировали в Израиль

      В США ответили на обвинения в отсрочке вступления Украины в НАТО

      Гинеколог объяснил положительное влияние беременности на женский организм

      Тимошенко вступилась за Залужного

      Гаврилов пообещал ответ на наращивание поставок западного оружия Украине

      Россия запретила поставки кормов для животных с сербского предприятия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше