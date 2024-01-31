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11:19, 31 января 2024Силовые структуры

Избиение подростка бойцом джиу-джитсу в Москве попало на видео

СК возбудил дело после избиения подростка мужчиной в Москве; видео
Начало событий в новости В Москве боец джиу-джитсу проломил череп школьнику и скрылся

Избиение подростка мужчиной на улице в Москве попало на видео. Запись инцидента предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как мужчина догоняет двух подростков, сбивает с ног одного из них и наносит удары рукой и ногой.

Нападавший является бойцом джиу-джитсу, который напал на школьника за то, что тот пинал автомобили на парковке и проигнорировал замечание мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. По данным следствия, вечером 28 января мужчина на улице Домостроительная из хулиганских побуждений избил подростка. Его госпитализировали.

Напавший задержан — мужчина 1985 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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      Любовь Ширижик
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