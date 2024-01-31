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20:36, 31 января 2024Ценности

Канье Уэст показал фотографию жены без бюстгальтера

Фото: @kanyewest

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, сменивший имя на Йе, показал откровенный снимок своей жены Бьянки Цензори. Соответствующая фотография опубликована на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант разместил изображение, на котором дизайнер позирует у ванны в белой футболке с надписью WET («влажная»), микротрусах-стрингах и широкополой меховой шляпе, прикрывающей ее лицо. При этом на кадре видно, что знаменитость снялась без бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли черного цвета на каблуках.

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В сентябре сообщалось, что Канье Уэст заставил Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Он устроил жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции.

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      Карина Черных
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