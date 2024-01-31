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10:23, 31 января 2024Ценности

Ким Кардашьян показала пораженное болезнью тело

Кадр: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян пожаловалась фанатам на обострение псориаза и показала пораженное болезнью тело. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя предпринимательница продемонстрировала красное пятно на ноге. По словам бизнесвумен, она не понимает, что стало триггером обострения. «Признаюсь честно, оно болит. Не знаю, что спровоцировало появления пятна. Я не меняла диету. И перепробовала все варианты лечения. Псориаз — это ужасно», — высказалась знаменитость в описании к фото.

В сентябре 2019 года Ким Кардашьян также показала фанатам пораженное псориазом лицо без макияжа. На снимке были показаны обильные красные пятна, появившиеся на щеках, подбородке и лбу знаменитости. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала кадр Кардашьян.

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      Карина Черных
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