Жителей Киева предупредили о возможных громких звуках

КГВА: военные учения пройдут на северо-западе Киева с 1 по 3 февраля

В Киеве с 1 по 3 февраля пройдут военные учения, из-за которых могут быть слышны громкие звуки, сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как уточнили в пресс-службе, тренировки проведут на северо-западных окраинах города. Они будут идти и днем и ночью, указали военные.

«Поэтому в эти дни в любое время могут раздаваться громкие звуки», — предупредили жителей.

Ранее на Украине предложили отправлять госслужащих и депутатов Верховной Рады в учебные центры для прохождения военной подготовки вместе с другими украинцами. Лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что депутаты и госслужащие должны принимать участие в учениях на одних условиях с другими украинцами.