На Украине предложили отправлять на военные учения депутатов и госслужащих

Арахамия предложил отправлять депутатов Рады и госслужащих на военные учения

На Украине предложили отправлять госслужащих и депутатов Верховной Рады в учебные центры для прохождения военной подготовки вместе с другими украинцами. С такой инициативой выступил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Lb.ua.

«Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была кампания нормальная. Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно», — рассказал он.

По его мнению, депутаты и госслужащие должны принимать участие в учениях на одних условиях с другими украинцами. В то же время, он предлагает, чтобы занятость депутатов в «учебках» была частичной и не мешала работе парламента.

Ранее Давид Арахамия заявлял, что Верховной Раде угрожает кризис из-за желания многих депутатов сложить свои мандаты. Так, уйти в отставку пожелали уже 17 членов фракции «Слуга народа».