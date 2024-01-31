Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 31 января 2024Мир

Названа страна с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

Times: коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

На Украине коэффициент рождаемости достиг самого низкого значения в мире. Об этом пишет газета Times со ссылкой на экспертов.

«Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире — в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста», — уточнили журналисты со ссылкой на аналитический центр.

В частности, эта тенденция «ставит под вопрос выживание страны», говорится в статье.

Помимо этого, средняя продолжительность жизни мужчин заметно снизилась из-за украинского конфликта с 66-67 до 57-58 лет. Об этом написано в материале со ссылкой на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». Эксперт заявил, что с 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м.

При этом Кущ добавил, что «на заре» независимости Украины рождаемость была более 500 тысяч детей ежегодно.

Ранее Элла Либанова заявила, что к 2033 году население Украины составит от 26 до 35 миллионов человек. По ее мнению, о возврате к 45 миллионам жителей не идет речи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России произошел масштабный сбой в работе интернета. Самые популярные сайты и сервисы оказались недоступны

      Женщина прокусила пенис мужу-насильнику

      Microsoft раскритиковала Apple

      Названа страна с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

      В МИД России заявили об убийстве олимпизма

      Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

      В Харькове произошли взрывы

      США подтвердили намерение передать Украине реактивных снарядов GLSDB

      QIWI завершила сделку по продаже российских активов

      Эквадор передаст старую российскую технику США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше