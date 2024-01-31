Названа страна с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

Times: коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире

На Украине коэффициент рождаемости достиг самого низкого значения в мире. Об этом пишет газета Times со ссылкой на экспертов.

«Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире — в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста», — уточнили журналисты со ссылкой на аналитический центр.

В частности, эта тенденция «ставит под вопрос выживание страны», говорится в статье.

Помимо этого, средняя продолжительность жизни мужчин заметно снизилась из-за украинского конфликта с 66-67 до 57-58 лет. Об этом написано в материале со ссылкой на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ назвал текущую демографическую ситуацию на Украине «бездной национальной катастрофы». Эксперт заявил, что с 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м.

При этом Кущ добавил, что «на заре» независимости Украины рождаемость была более 500 тысяч детей ежегодно.

Ранее Элла Либанова заявила, что к 2033 году население Украины составит от 26 до 35 миллионов человек. По ее мнению, о возврате к 45 миллионам жителей не идет речи.